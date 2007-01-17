Солист «Чай вдвоем» уходит в бизнес

Солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин решился заняться бизнесом. Певец открывает в Питере свою первую пышечную. Артист неслучайно выбрал такое направление. Перед запуском проекта Стас вместе со специалистами провел даже маркетинговое исследование. - Да я и сам не раз, гуляя по городу пешком, видел, что дорогие рестораны пустуют, - рассказывает "ТД" Стас. - А в Москве, наоборот, свободных мест нет. Я по себе знаю, что, когда выпадает выходной, не хочется тратить по три часа, чтобы сидеть в ресторане. Там очень долго надо ждать, пока приготовят еду, обслужат. А так идешь по дороге, схватил сосиску - и вроде сыт. Петербург у многих ассоциируется с пышечными, их раньше было много, а потом позакрывали. Но интерес к ним не упал. У артиста есть в Израиле друг, который согласен помочь Стасу открыть целую сеть пышечных.