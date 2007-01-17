Правда об инфаркте Караченцова

На прошлой неделе в прессе появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Николая Караченцова. Из-за необычно теплой зимы он будто бы находился чуть ли не на грани инфаркта. Родственники артиста подтвердили, что Николай Петрович действительно попал на больничную койку, и рассказали всю правду о его "инфаркте". Вопреки появившимся сообщениям состояние знаменитого актера не вызывает опасения у врачей, пишет "Комсомольская правда". Вот что рассказал приемный сын Караченцова и его жены Людмилы Поргиной Михаил Большаков: "У Николая Петровича резко упало давление. Все разговоры о том, что у него была угроза инфаркта, ерунда. В реабилитационный центр на Таганке Николая Петровича привозили на очередное плановое обследование. Во время осмотра он себя плохо почувствовал. И врачи решили оставить его на пару дней в больнице, узнать, в чем причина недомогания. Мне кажется, это все из-за перепадов погоды случилось". После более тщательного обследования медики выяснили: причин для беспокойства нет. Артисту провели курс лечения, и уже через четыре дня Караченцов покинул больничную палату и отправился домой. "Старый Новый год Николай Петрович встретил в кругу семьи, - говорит Михаил Большаков. - Сейчас у него все нормально. Он даже сам гуляет. Николай Петрович молодцом держится, хотя до конца, конечно, после той аварии все еще не оправился. Даже за питанием тщательно следить приходится. Всю еду ему в блендере готовим".