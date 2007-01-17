Экзотический вирус или венерическая болезнь Андрея Малахова?

Популярный телеведущий Андрей Малахов, как оказалось, болен все-таки не гепатитом. После более тщательного обследования врачи выяснили: шоумена поразил экзотический вирус, не имеющий ничего общего с гепатитом. Напомним, Андрей Малахов попал в одну из столичных больниц с жалобами на боль в печени и поджелудочной железе. Врачи заподозрили у него страшную и практически неизлечимую болезнь - вирусный гепатит B. Но когда стали известны все результаты анализов телеведущего, в клинике пришли к иному мнению. Первоначальный диагноз не подтвердился. Тем не менее у Малахова действительно есть определенные проблемы со здоровьем, пишет "Комсомольская правда". Больше года назад он побывал в одной из африканских стран на съемках реалити-шоу. Там Андрей заразился какой-то экзотической болезнью и в Москву вернулся уже с высокой температурой. Телеведущего немедленно госпитализировали. Обследовав звезду, медики пришли к выводу, что у него какая-то странная кишечная инфекция. После проведенного курса лечения болезнь отступила, но, видимо, вылечить Андрея Малахова до конца врачам тогда так и не удалось. Напряженный график не позволяет звезде экрана полноценно отдыхать. Это могло стать причиной ослабления иммунитета и создания благоприятных условий для затаившегося в организме Андрея вируса, который не замедлил проявить себя вновь. "Анализы у меня приличные, и никакой опасности для общества я, честное слово, не представляю, - сказал по телефону сам Андрей. - Полежу в больнице несколько дней и снова вернусь к работе".