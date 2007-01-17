Буланова удивляет мужа

Певица Татьяна Буланова вышла замуж за футболиста Владислава Радимова больше года назад и своей семейной жизнью очень довольна. По словам Татьяны, особенно хорошо у Влада получается преподносить подарки, да и она сама не раз удивляла супруга неожиданными сюрпризами. "Влад умеет делать подарки, - поделилась певица. - В прошлом году мы два раза съездили в Арабские Эмираты, были в Испании. Мой сын первый раз купался в море и был очень удивлен, что оно такое соленое. В общем, впечатлений было много. У меня же больше получается делать мужу неожиданные сюрпризы. Всех секретов открывать не могу, но были моменты, когда Влад был искренне удивлен". По словам Татьяны, в ее первой семье было равноправие, в браке же с Владиславом Радимовым ей удается воплотить свою давнюю мечту побыть слабой женщиной. "Иногда мне так хотелось почувствовать себя слабой, - откровенничает Буланова. - И чтобы рядом обязательно был сильный мужчина. Согласитесь, для женщины это очень важно. Хотя семейным бюджетом распоряжаюсь я, но, поверьте, на разные безделушки деньги мужа не трачу. Я всегда зарабатывала на жизнь сама и знаю цену деньгам. Не могу себе позволить взять его заработанные деньги и просто потратить на свои новые сапоги, уже десятые по счету, которые нужны только лишь для поднятия настроения". Самая большая проблема супругов – это несовпадение графиков и связанные с этим долгие разлуки, пишет "Смена". "Когда мы вместе, то не ощущаем себя знаменитостями, - говорит Татьяна. - Влад не гоняет мяч по квартире, а я не занимаюсь перед своими домашними распевками. Мы просто любим друг друга. Правда, часто наши графики не совпадают, хотелось бы видеться чаще. Зато каждая встреча после долгого расставания для нас настоящий праздник". Как известно, сейчас Татьяна Буланова находится в интересном положении. Пол будущего малыша пока неизвестен. "Влад хочет мальчика, а я – девочку, - призналась певица. - Впрочем, это желанный ребенок в нашей с Владом семье, и пол не столь важен. Главное, чтобы он был здоровым и вырос счастливым человеком".