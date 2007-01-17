Лолита обнажает самое сокровенное

Певица и ведущая Лолита Милявская вернулась из Арабских Эмиратов, именно там она вместе с мужем провела зимние каникулы. Прошедший год был очень удачным для певицы. Успех программы "Без комплексов" на Первом канале вдохновил Лолиту написать книгу. Видимо таким образом, ведущая хочет продолжить избавлять от комплексов нашу страну. "Книга будет скорее не автобиографичной, а психологичной. О жизни, об отношениях, о самом сокровенном. Очень похожа по формату на саму программу. Контракт с издательством уже подписан. Когда выйдет книга зависит от Лолиты и ее занятости", - сообщает пресс-служба певицы. Судя по плотному графику певицы, ждать чтиво придется еще долго. Ведь сейчас Лолита занимается записью нового альбома. Он будет называться "Пустой", это название придумала сама певица. "Лолита никогда не называет альбом по названию одной из песен. Это неинтересно", - говорит пресс-атташе певицы. Одна из песен альбома является новогодним подарком давнего друга певицы Максима Фадеева. Еще одним подарком для Лолиты стал поступок шведского певца по имени Bosson. Красавец – швед ради Милявской начал учить русский язык и даже спел с ней дуэтом на русском. Результат эксперимента тоже можно будет услышать на "Пустом" альбоме. Презентация альбома планируется 14 ноября, в День рождения певицы.