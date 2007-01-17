«Фабриканты» бежали от полиции

Выпускники последней "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун в этом году собираются штурмовать "Евровидение" от Украины и Белоруссии. Филипп Киркоров не прочь представлять на европейском песенном конкурсе Болгарию. А вот кто поедет от России? Неужели снова рвущийся в бой Дима Билан? Да, он не против взять реванш и, возможно, уже готовится к этому… Но Колдун и Шаляпин тоже настроены решительно. В начале января они вместе со своим продюсером Виктором Дробышем и певцом Филиппом Киркоровым ездили в Грецию, где общались с греческими продюсерами, писали песни и, конечно же, гуляли по Афинам. Ночью Колдун и Шаляпин отправились осматривать Акрополь. Но проход к памятнику был закрыт, у ворот стояла охрана. Тогда русские музыканты решили перелезть через забор. Не долго думая, "фабриканты" подсадили друг друга (попутно фотографируя свое преступление) и оказались у древних руин. Колдун даже вскарабкался на белоснежные камни… Но тут появились охранники. Музыканты отдали им все деньги, которые были у них на тот момент, лишь бы не попасть в полицию за осквернение памятников… Тем временем Филипп Киркоров прокладывал и себе дорогу к первому месту на "Евровидении". Ведь болгары захотели, чтобы на молодежном конкурсе их представлял почему-то довольно таки заслуженный уже в России артист. Не зря ведь особое внимание на Киркорова обратила известная греческая певица Деспина Ванди. Правда, красавица подумала, что он исполняет рок-музыку, так как Филипп разгуливал в майке с надписью AC/DC. Киркоров же написал музыку для песни "Твори свое волшебство", слова (на русском и сразу же на английском языках) которой для Димы Колдуна написал Карен А. Кавалерян. С этой песней Колдун и планирует ворваться в борьбу за первое место "Евровидения". А вот продюсер Колдуна и Шаляпина Виктор Дробыш не мало удивил греческих коллег, явившись на переговоры с огромным синяком под глазом. Как объяснял товарищам Виктор, эта отметина осталась у него после празднования Нового