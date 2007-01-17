Олег Скрипка отказался рисковать своей жизнью

Отстаивать честь нашей страны украинские патриоты, судя по всему, полетели за счет своих соперников – россиян. Телеканал «Интер», который три года подряд транслировал российско-французское шоу «Игры патриотов» отказался от этого проекта. Бывший продюсер «Игр…» Егор Бенкендорф сообщил STARS, что «В 2007 году руководство телеканала приняло решение не снимать этот проект. Поэтому, что происходит на играх в этом году, кто из украинцев принимает в нем участие и за чей счет, я не знаю». Но, не смотря на это, украинская команда все-таки отправилась в Альпы в минувший уикэнд. Правда, Олег Скрипка, об участии которого сообщали еще осенью, рисковать своим здоровьем на заснеженных горных склонах отказался. А вот Виктор Павлик уже состязается с соперниками. Поговаривают, что среди наших знаменитостей, будут сражаться за честь страны и Наталья Могилевская, и красавица Александра Николаенко со своей юной протеже Инной Цимбалюк. А противостоять украинцам в этом году будут россияне, французы и итальянцы.