Фетишисты выкрали голого мужчину прямо из метро (ФОТО)

Наверняка продюсеры и пиарщики не рассчитывали на такой эффект, разрабатывая рекламу для нового сериала «Ангел-хранитель», который скоро стартует на телеканале «1+1». Нет, конечно, хотели, чтобы рекламные щиты были яркими и замечены потенциальными зрителями. Но чтобы они настолько понравились… Напомним, что там на фото изображен голый торс мужчины с крыльями. Так вот, это чудо фотошопа в ночь с 12-го на 13-е января выкрали с киевской станции метро «Арсенальная». Видать, кому-то дома явно не хватало такого красавца! Работники метро только недоуменно разводят руками…