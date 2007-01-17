Алла Пугачева благословила своего внука

В новогодние праздники Никита Пресняков получил от своих бабушек и дедушек подарок, благодаря которому он сможет развить свои музыкальные способности - навороченный синтезатор. Напомним, что впервые Никита запел на дне рождения своей бабушки Елены Пресняковой. Однако этот факт не воодушевил гостей, да и Алла Борисовна говорила: - Запеть-то можно! Но это такой сложный путь, пусть сначала его пройдет... И вот к Новому году родные, в числе которых была и примадонна, одобрили затею внука. Теперь он сможет подготовить еще одну песню ко дню рождения уже другой бабушки - Аллы Борисовны.