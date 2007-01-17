Кино-ужасы, ожидающие зрителей в скором времени и отдаленном будущем

17 января 2007, 15:30

Ведущие продюсеры Platinum Dunes Брэд Фаллер и Эндрю Форм рассказали на днях о грядущих проектах компании, радующей поклонников фильмов ужасов. 19 января выходит в мировой прокат их последний фильм «Попутчик» («Hitcher»). Картина представляет собой драматический триллер-хоррор с Шоном Бином («Властелин колец», трилогия; «Сайлент Хилл», «Остров», «Троя») в главной роли. Режиссёр новинки — Дэйв Майерс, над сценарием трудились Эрик Ред, который был сценаристом знаменитого «Попутчика» 1986 года с Рутгером Хауэром, Джейк Уол («Когда звонит незнакомец») и Эрик Бернт («Горец 4: Конец игры»); музыку написал Стив Яблонски («Остров»); ведущий продюсер проекта Майкл Бэй («Остров», «Перл Харбор», «Армагеддон»). Также на счету кинокомпании такие фильмы, как римейк ужастика 1974 года «Техасская резня бензопилой», прошлогодняя «Техасская резня бензопилой: Начало» и «Ужас Амитивилля». Platinum Dunes разрабатывает для Universal Pictures римейк знаменитой картины Альфреда Хичкока 1963 года «Птицы» («The Birds»). Вокруг проекта ходят слухи, что главную роль в нём будет играть Наоми Уоттс («Кинг Конг», «Останься», «21 грамм», «Малхолланд Драйв»). Брэд Фаллер и Эндрю Форм в один голос заявляют, что «никакая другая актриса не смогла бы лучше Уоттс выразить характер героини из оригинального фильма. Мы обсудили с ней основную концепцию и пришли к выводу, что хотим сделать то же самое кино. Но пока мы имеем только оригинальный фильм и режиссёра, и говорить о большем немного преждевременно. В предстоящие две недели, мы думаем, компания объявит некоторые детали, поскольку дело явно продвигается». Примерно в конце 2008 года, как планирует компания, на экраны выйдет «Непоименованный приквел к Пятнице, 13-е» (Untitled Friday the 13th Origin Film) . В данный момент активно пишется сценарий. Возможно режиссёром картины станет Джонатан Либесман («Техасская резня бензопилой: Начало», «Пятница, 13-е», «Темнота наступает»), всё зависит от его графика. Компания крайне заинтересована в продолжении сотрудничества с Либесманом, который в данный момент занят на съёмках «Спящих мертвецов» («Dead Asleep»). Ещё один из проектов Platinum Dunes «Один» («Alone»), к которому пишется сценарий по заказу Rogue Pictures Company. И новая версия вестерн-ужастика 1987 года «Тёмная близость» («Near Dark») также для Rogue Pictures. В фильме рассказывается история ковбоя, который добивался расположения бродячей банды вампиров. Режиссёр фильма уже известен, это Сэмюэль Байер, который в данный момент заканчивает картину «Переходя чёрные воды» с Кевином Бэйконом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Брюсом Уиллисом в главных ролях. «Нам нравятся сценарии Эрика Реда, который работал над оригинальным фильмом, а также являлся сценаристом первого «Попутчика», возможно, это не последний римейк на фильмы по его сценариям», — комментируют проект продюсеры студии. И в данный момент запускается в производство триллер «Наездники» («Horsemen») с Деннисом Куэйдом («Американская мечта», «Форт Аламо», «Послезавтра», «Крутая компания») и Чжан Цзыйи («Герой», «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов») в главных ролях. Как обещают Брэд Фаллер и Эндрю Форм, картина по своей атмосфере будет похожа на известный триллер Дэвида Финчера «Семь». И неожиданно в связи с выходом на экраны «Попутчика», с которого мы начали свой рассказ, Шон Бин, играющий в фильме главную роль, высказал свои мысли относительно споров вокруг «Хоббита», заключительного фильма эпопеи «Властелин колец», в которой он снимался: «Мне трудно ответить на вопрос, потому что всё зависит от многих и многих обстоятельств. Есть режиссёр, написан сценарий, у проекта есть идея и ясное представление о том, чего нужно достичь. Этот проект целиком и полностью создание Питера Джексона».

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