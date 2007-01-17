Уитни Хьюстон вновь влюблена

Уитни Хьюстон (Whitney Houston) очевидно нашла новую любовь. На это указывает постоянное присутствие при ней молодого человека, 25 летнего исполнителя рок-энд-блюза Рея Джей (Ray J). Как сообщает онлайн служба “contactmusic.com”, видели пару недавно в одном из ресторанов за романтическим ужином. Свидетели утверждают, что выглядели они , как влюблённые. Уитни Хьюстон уже давно в разводе с бывшим мужем Бобби Брауном (Bobby Brown). Она планирует возвращение на сцену и на данный момент постоянно занята на студии звукозаписи.