Булановой нагадали дочку

Татьяна Буланова в этом году собирается стать мамой и делает все, чтобы сохранить будущего ребенка. Забеременев, она перестала выезжать на гастроли, выступая только в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Жизнь». – Пока все идет нормально, своим ходом, – говорит певица о своем здоровье. Из окружения супругов стало известно, что астролог, взяв точные данные Влада, сделал расчет на пол ребенка и объявил, что у Тани будет девочка. Певица, у которой от первого брака есть сын, рада такому известию – о девочке она мечтает давно. – Я не очень верю в гороскопы, – утверждает Татьяна, – ведь может быть допущена ошибка по точному времени. Ну да посмотрим...