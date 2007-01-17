Стоцкая уезжает из России из-за развратных фотографий?

Российская певица и протеже Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая запела по-украински. В начале прошлого года сопродюсером Стоцкой стал киевский шоумен Дмитрий Климашенко, который уже год делит Стоцкую пополам с Киркоровым. Филипп отвечает за финансы, а Дима - за творчество Насти. Вот он-то и заставил свою новую протеже заговорить на украинском, написав для нее песню «Замерзаю». - Для меня не проблема петь на украинском языке, - рассказывает Стоцкая. - Я ведь родилась в Киеве и прожила тут десять лет, пока мы с родителями не переехали в Москву. Дмитрий Климашенко уже вовсю продвигает новый сингл на украинских радиостанциях. Он искренне считает, что зрелая не по годам Настя способна составить серьезную конкуренцию Ани Лорак и другим не менее раскрученным украинским певицам, пишет «Комсомольская правда – Киев». - Мы записываем альбом здесь, в Киеве, поэтому я решил, что и песни в нем должны быть украинские, - объясняет Климашенко. - Тем более для нее это не проблема. С Настей вообще очень легко работать, потому что она настоящий профессионал, да и вообще очень приятная в общении девушка. Я надеюсь, что альбом получится успешным и станет настоящим событием в мире шоу-бизнеса России и Украины.