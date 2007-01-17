Наоми Кэмпбелл научится управлять гневом на специальных курсах

Чернокожая супермодель Наоми Кэмпбелл, которая не раз обвинялась в насилии по отношению к своим подчиненным, была приговорена к двухдневным курсам "управления гневом". Кроме того, ей придется заплатить штраф в размере 363 долларов и провести пять дней на общественных работах. Так суд наказал нарушительницу спокойствия за нападение на свою домработницу. Сообщается, что если бы нападение Наоми Кэмпбелл на свою домработницу суд расценил бы как уголовное преступление, супермодели грозило бы до семи лет тюрьмы. Однако во время пятиминутного суда было принято решение о значительно более мягком наказании, так как "бросая телефон в свою домработницу, обвиняемая не целилась в нее", сообщает телеканал Court TV. "Я бросила телефон вглубь квартиры. А он попал в Ану. Это была случайность, я не собиралась делать ей больно", - заявила во время слушания дела Наоми Кэмпбелл. В то же время она не смогла объяснить, зачем она вообще кинула телефон в свою домработницу после того, как не смогла в своем гардеробе найти 200-долларовые джинсы, которые супермодель собиралась одеть перед посещением популярного американского шоу Опры Уинфри. Первое упоминание о вспыльчивом характере модели датируется 1998 годом, когда чернокожая модель признала себя виновной в нанесении телесных повреждений своей ассистентке. В 2003 году с обвинениями в насильственных действиях обращалась в суд ее другая ассистентка, в 2004 – Кэмпбелл ударила по лицу домработницу, а в 2006 году супермодель отличилась вновь, бросив сотовый телефон в свою очередную домработницу.