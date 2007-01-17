УЖАС! Поклонница пыталась зарезать солистку «Города 312»

На концерт группы «Город 312», прошедший в одном из столичных клубов, охранники не пустили поклонницу коллектива: девушка пыталась пронести с собой в рюкзаке несколько крупных ножей. Секьюрити не составило никакого труда обнаружить у подозрительного вида фанатки холодное оружие. Она сама с радостью показала ножи и сказала, что раз Ая (солистка группы) не отвечает на ее письма и избегает встреч, то способ разобраться всегда найдется. Выпроводив сумасшедшую вон, охранники после концерта доложили певице о возможной опасности, и теперь Ая просит о помощи – найти и «обезвредить» фанатку, пишет газета «Твой день».