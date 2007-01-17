Малахов в больницу не вернется

Известный телеведущий Андрей Малахов впервые появился после тяжелой болезни на публике Напомним, что Малахова сразил опасный вирус, и он был срочно госпитализирован в больницу имени Боткина. Андрея еще до того, как он заболел, пригласили в качестве ведущего на день рождения дочери одного из московских бизнесменов. Гулянка проходила в ресторане Next Door Bar. Организаторы вечеринки, прочитав в газетах о тяжелом состоянии Малахова, решили, что он не появится в заведении, и роль тамады взял на себя один из гостей. Однако спустя полтора часа телеведущий всё же пришел в ресторан и, устало облокотившись о столик за кулисами, стал отвечать на вопросы встревоженных о его здоровье. – Со мной может что-то и не в порядке, но я не при смерти, не переживайте, – успокаивал встревоженных хозяев вечеринки Малахов. – А в больницу больше не вернусь! Гости, видя, что телеведущий находится не в своей тарелке, предложили ему бокал красного вина. Однако пить спиртное Андрей категорически отказался: "Вы что! Мне сейчас нельзя!!!" По заранее запланированному сценарию Малахов должен был вначале вручить от себя роскошный букет цветов имениннице (кстати, его большой поклоннице), произнести в ее адрес пламенный спитч и поцеловать в щеку. Впрочем, после некоторых сомнений Андрей этого делать не стал и просто положил цветы на сцену – в общую кучу. В течение вечера телеведущий подходил к гостям с микрофоном и "собирал" добрые слова для именинницы. Но как только он подносил микрофон к приглашенным, мужчины и женщины заметно от него отодвигались и старались говорить без микрофона. Видя замешательство гостей, на выручку к Малахову пришел другой VIP-гость – Иосиф Кобзон.