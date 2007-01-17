Джорджио Армани: Бекхэм хочет быть киноактером, а не футболистом

Итальянский кутюрье Джорджио Армани считает, что британский футболист Дэвид Бекхэм хочет быть киноактером, а не футболистом. Именно по этой причине, по мнению известного модельера, Бекхэм переезжает в США. Необходимо отметить, что здесь он планирует стать игроком команды Los Angeles Galaxy, а стоимость контракта составляет около 250 млн. долларов. Джорджио Армани (Giorgio Armani), который разрабатывал форму для одной из британских футбольных команд, отметил, что "Дэвид Бекхэм весьма симпатичный парень, а его спортивная карьера уже подходит к концу", сообщает World Entertainment News. Некоторое время назад полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм заявил, что не собирается продлевать контракт с испанским футбольным клубом и планирует переехать со своей супругой Викторией (бывшей участницей группы Spice Girls) в США. Футболист уже обратился за советом к своему другу, американскому актеру Тому Крузу (Tom Cruise), чтобы узнать, стоит ли ему направить свои стопы в Голливуд. Обозреватель одного из американских спортивных изданий уже даже пошутил по поводу слов Джорджио Армани, заявив, что Дэвид Бекхэм запросто может стать, вслед за Дэниелом Крэйгом, еще одним Бондом-блондином. "Тогда это будет звучать так: "Меня зовут Бекхэм. Дэвид Бекхэм", - пишет обозреватель издания. Контракт Дэвида Бекхэма с мадридским "Реалом" истекает в июне 2007 года, и в настоящее время адвокаты футболиста ведут с испанским клубом переговоры о том, чтобы аннулировать контракт.