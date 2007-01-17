Странные друзья Люка Бессона

Школьные учителя легендарного французского режиссера Люка Бессона считали его странным, так как он дружил не с одноклассниками, а с обитателями подводного мира Дело в том, что, будучи маленьким, Бессон большую часть времени проводил в море со своими родителями-дайверами. – У меня много друзей в океане, – рассказал режиссер. – Когда мне было семь лет, я жил в Греции и у меня было два друга: осьминог и угорь. Когда я переехал в Париж и рассказал одноклассникам о своих друзьях, меня приняли за психа. Но я до сих пор люблю заниматься дайвингом. Это похоже на полет на Луну: за спиной баллоны с кислородом и никакой гравитации.