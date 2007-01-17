На аукцион выставлено свидетельство о смене фамилии Мэрилин Монро

Нью-йоркский аукционный дом Swann Galleries 25 января выставит на торги официальный документ, оформленный в юридическом отделе голливудской кинокомпании 20th Century Fox, который утверждает изменение имени актрисы Нормы Джин Бейкер Мартенсон на Мэрилин Монро, сообщается на официальном сайте аукциона. За этот лот под номером 45 Swann Galleries рассчитывает выручить от четырех до шести тысяч долларов. Документ, который, как отметили представители аукционного дома агентству Reuters, "знаменует рождение мирового идола", датирован третьим января 1946 года. Помимо этого будут выставлены еще пять свидетельств, связанных с именем Мэрилин Монро. В основном это первые контракты актрисы на съемки в фильмах, участие в радиопередачах и фотосессиях. Стоить они будут от двухсот до шести тысяч долларов. Swann Galleries рассчитывает выручить за все документы о Монро более 18 тысяч долларов. Всего же 25 января аукционный дом выставит около двухсот лотов, имеющих отношение, как отмечается, к "золотой эре Голливуда". Это контракты и другие документы, связанные с признанными звездам той эпохи, - Бетт Дэвис, Джоан Кроуфорд, Уиллом Роджерсом, Фредом Астером и многими другими. Общая стоимость документов 20th Century Fox оценена Swann Galleries в двести тысяч долларов. С 20 января, за пять дней до начала продаж, лоты будут продемонстрированы на публичной выставке в Нью-Йорке. Организаторы торгов отметили, что среди документов и предметов, связанных с историей Голливуда, много подделок. Однако все, что будет представлено на предстоящем аукционе, имеет пометки нотариусов и подписи звезд.