«Секс в большом городе» понес печальную утрату

Голливуд лишился одного из своих лучших композиторов. Возможно, произведения Харви Коэна и не поразили бы в самое сердце любителей классической музыки, но написанные им саундтреки к таким известным фильмам и мультфильмам, как "Бэтмен и Робин", "Даллас", "Алладин", "Южный парк" и нашумевший сериал "Секс в большом городе". Мелодия, которой начиналась каждая серия этой провокационной эпопеи с четырьмя эмансипированными красотками в главных ролях, некоторое время назад то и дело звучала из мобильных телефонов, да и до сих пор поклонники "Секса..." с удовольствием слушают запоминающийся трек - легкомысленный, шаловливый и ненавязчиво передающий ритм походки типичной городской леди, постукивающей высокими каблуками туфель от Маноло Бланик. Харви Коэна в Голливуде ценили и, надо сказать, совершенно заслуженно. Дважды за свою продолжительную карьеру он был удостоин премии Emmy - за "Бэтмена и Робина" и "Алладина". Между тем мало кто знал о второй стороне жизни этого талантливого человека: еще в молодости, если не сказать - в юности, он перенес первый серьезный сердечный приступ, и тогда стало ясно, что со здоровьем у него большие проблемы, решить которые полностью врачам, скорее всего, не удастся никогда. Поэтому многочисленные друзья и близкие Коэна прекрасно знали, что рано или поздно слабое сердце музыканта может не выдержать. Так и произошло: в возрасте 55 лет Харви Коэн перенес в Лос-Анджелесе настолько сильный приступ, что медики ничем не смогли ему помочь. Адвокат композитора и один из его лучших друзей Иван Рутберг сообщил журналистам о смерти голливудского творца саундтреков и попутно передал для публикации в прессе соболезнования со стороны многочисленных коллег Коэна и тех, кому довелось сотрудничать с ним в процессе съемки фильмов. Творческий путь Харви Коэна заслуживает того, чтобы назвать его настоящим композитором, а не просто создателем музыки к голливудским блокбастерам, в которых зритель уделяет основное внимание спецэффектам, а к саундтреку прислушивается в последнюю очередь. Он, выйдя из музыкального колледжа, начинал в качестве аранжировщика группы The Irish Tenors вместе с Kenny G, прекрасно играл на фортепиано, которым владел в совершенстве, но не обделил своим вниманием и другие музыкальные инструменты - например, кларнет. Известность на "фабрике грез" Харви Коэну принесла работа в качестве автора саундтреков к многочисленным фильмам, но в мире его знают как создателя музыки из "Секса в большом городе". Сам сериал и все, что с ним связано - одежда героинь, особенно Кэрри Уилшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, смешиваемые на экране алкогольные коктейли, роскошные туфли, на пару которых уходит целое состояние, и, в первую очередь, сама идея, лежащая в основе сюжета, с ее явной привлекательностью для жаждущих свободы полу-феминисток, - пользуется неизменной популярностью у женщин во всем мире, так что звучащая в кадре музыка уже успела слиться с образом независимой и в то же время такой одинокой жительницы большого города, подменяющей настоящие чувства мимолетными удовольствиями. Но по-настоящему известен Харви Коэн стал благодаря анимационному кино, проще говоря, мульфильмам. Именно они принесли ему две статуэтки Emmy, а саундтрек к скандальному "Южному парку" сделал композитора популярным среди даже самых неискушенных в области современного искусства зрителей.