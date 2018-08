Стилист фильма «Дьявол носит Prada» номинирован на премию Bafta

Знаменитый стилист Патрисия Филд (Patricia Field) номинирована на кинематографическую премию Bafta за работу над одним из самых громких фильмов этого года «Дьявол носит Prada» («The Devil Wears Prada»). Филд претендует на победу в категории «Лучший дизайн костюмов» («Best Costume Design»). Всего же фильм выдвинут по пяти категориям: Мэрил Стрип (Meryl Streep) претендует на награду как «Лучшая исполнительница главной роли» («Best Actress In A Leading Role»), Эмили Блант (Emily Blunt) – как «Лучшая актриса второго плана» («Best Actress In A Supporting Role»), Никки Ледерман (Nicki Lederman) и Энджел ДеАнжелис (Angel DeAngelis) представлены в номинации «Макияж и причёски» («Make Up & Hair»), а Элин Брош МакКенна (Aline Brosh McKenna) заявлена в категории «Лучший адаптированный сценарий» («Best Adapted Screenplay»).