Инфаркт изменил жизнь Баскова

Николай Басков в недавнем интервью признался, что старается прожить каждый день так, как будто он последний. Выходя на сцену, певец каждый раз думает, что поет в последний раз. На такие размышления Николая навел трагический случай в семье знакомых. "Человеческая природа такова, что ей всегда чего-то не хватает, - делится своей точкой зрения Басков. - Но в этой гонке можно упустить саму жизнь. Ведь никто не знает, каким будет следующий день и будет ли вообще. Недавно у меня был печальный пример — у знакомых умер брат от инфаркта, совсем молодой. При этом никогда ничем не болел. Поэтому, когда я выхожу на сцену, всегда думаю: "А вдруг пою сегодня последний раз?" И стараюсь выложиться". Вот поэтому для Николая каждый день – это праздник, пишет газета "АиФ-Суперзвезды". "В этой жизни я ощущаю, образно выражаясь, что на новогодней елке могут отключить электричество, - объясняет артист. - Она погаснет. И станет такой же елкой, как и остальные. А "погаснуть" очень легко, если постоянно волноваться о том, как продается альбом, как сняли клип, что написали о тебе в газете. Важно, чтобы человек был внутренне удовлетворен самим собой. Остальное — как сложится". У Баскова есть собственный рецепт обретения житейской мудрости. "Я учусь на чужих ошибках, - говорит певец. - Читаю биографии известных людей. Очень люблю читать интервью людей, много повидавших и переживших. Я бы не хотел, чтобы меня жизнь внезапно "стукнула", когда достаточно чужих примеров".