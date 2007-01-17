Анна Седокова стала новой подругой Бонда (ФОТО)

Новая подруга Бонда и непобедимая Электра - именно в образах этих роковых красоток предстанет перед зрителем Анна Седокова в своем новом клипе, который снял на песню «Самая лучшая девочка» киевский режиссер Виктор Придувалов. Согласно сюжету клипа, молодая и красивая героиня (Анна Седокова) мечтает о суперменах. Своих героев Аня обретает в лице ДжеймсБонд- и Бэтменоподобных красавцев-атлетов (их сыграли известные украинские юноши-модели), становясь при этом то подругой Бонда, то Электрой. Яркие, ироничные ситуации подстерегают героиню и ее спутников то там, то здесь, превращая сюжет в увлекательную и захватывающую комедию. И кто же из героинь есть «самая лучшая девочка»: стремительная Электра, обворожительная подруга Бонда или скромная домохозяйка, у которой для женского счастья есть все: дом, ребенок и муж, – предстоит решить зрителю. Всех героинь с легкостью воплотила сама певица. Во время съемок Анна сменила четыре костюма: уютной «домашней» девушки, сексуальной горничной, обольстительной подруги Бонда и отважной Электры, затянутой в латекс. Грим, костюмы, прически, по признанию съемочной команды, подбирались две недели, и оказались сложны не только для создателей, но и для их носителей – то есть, артистки Седоковой. Однако Анна не роптала, даже когда была затянута в латекс и носила тяжелую «бабетту» на голове. Для съемок «домашних сцен» Аня принесла собственный реквизит. В сценах, где Аня возится с ребенком, были использованы коляска, соски, игрушки маленькой дочери певицы – Алины, и в этих сценах Аня выглядит очень трогательной. «Вообще-то, музыканты плохие актеры, - констатирует Придувалов. – А вот Аня – молодец! Держит характер от и до, ее не нужно перенаправлять, объяснять много раз одно и то же. Могу сказать, что Анна Седокова очень органична во всех своих ролях». Съемки проходили в одном из самых модных салонов мебели Киева. Интерьер как нельзя кстати соответствовал всем сценам, в которых проживали герои клипа. Так что работа спорилась и заняла не больше и не меньше 16 запланированных для нее часов. Вместе со игровыми сценами были сняты и синхроны из композиции «Самая лучшая девочка». Интересно, что к работе над окончательными образами клипа подключились и ведущие украинские мультипликаторы, создатели незабвенного «Острова сокровищ», которые добавят к актерам «из плоти и крови» персонажей виртуальных.