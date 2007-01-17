Дочь «шоколадного зайца» дала первый концерт

Неожиданностью обернулось выступление Нарцисса Пьера на торжественном новогоднем вечере штаба военно-морского флота России. Главной звездой вечера стал не он, а его дочка Каролина. Певец приехал поздравить офицеров штаба ВМФ по личной инициативе – он уже не раз выступал перед военными моряками и теперь решил сделать сюрприз руководству флота. Одетый в костюм Деда Мороза Нарцисс произвел настоящий фурор. Обычно строгие офицеры в белоснежных кителях с кортиками активно притопывали и прихлопывали под его песни. Но больше всего их поразила Каролина, дочка Нарцисса, которая вышла на сцену вместе с папой в костюме Снежинки. А ей-то всего год и три месяца! «Каролине нравятся люди в форме, и я решил взять ее с собой, – рассказал певец. – Потом она захотела со мной на сцену. Я думал, она будет просто у меня на руках сидеть, а дочка начала пританцовывать и подпевать!» После выступления к Каролине подошел самый настоящий адмирал и по всем правилам этикета пригласил ее на медленный танец. Она согласилась, кавалер взял ее на руки и они закружились в вальсе. «Каролина была просто в восторге! И я тоже!» - отметил счастливый Нарцисс.