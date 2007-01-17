Скарлетт Йоханссон станет звездой порно

17 января 2007, 18:40

Знаменитая звезда порноиндустрии Дженна Джеймсон, уставшая от семейных неурядиц и необходимости в поте лица зарабатывать на хлеб насущный, нашла хороший способ поправить свой бюджет: она продала права на экранизацию книги своих мемуаров "How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale" (Каково заниматься любовью звезде порно: назидательная история). Вчера Дженна объявила, что хотела бы, чтобы главную роль в этой кинокартине сыграла молодая звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон. "Мы смотрим с надеждой на Скарлетт Йоханссон, – сказала порнодива. – Она – мой выбор. Мне кажется, что она красива". Как сообщает сайт ShortNews.com, съемки фильма по книге Джеймсон должны начаться в 2008-м году. Информация о новом проекте Дженны Джеймсон подтверждается и редакцией сайта MrSkin. Пока неизвестно, какая кинокомпания купила права на экранизацию скандально популярных мемуаров, неясно и то, какой режиссер возьмется за эту работу. Но очевидно одно: речь идет о серьезной работе в Голливуде или в Европе, а не об очередном малобюджетном "фильме для взрослых". Напомним, что в декабре прошлого года Скарлетт Йоханссон, не раз отклонявшая предложения о съемках в эротических сценах, заявила, что не оставляет надежды на "правильный" стриптиз перед камерой. "Я все еще решаю, когда мне сыграть обнаженной. Я вовсе не против голых сцен, но это должен быть правильный проект – возможно, какой-то сенсационный европейский художественный фильм", – сказала она. Йоханссон довольна своим телом и не против продемонстрировать свои великолепные формы "в выгодном свете". "Я горжусь своими грудями, – открыто заявляет она. – Я называю их "мои девочки". Они – мое очарование, моя женская хитрость. Мне приятно быть такой сексуальной, обладать таким телом, такими чертами лица". Бюст мисс Йоханссон в прошлом году получил высшую оценку и был признан лучшим в американском кинематографе. В борьбе за титул "лучшие груди Голливуда" она обошла таких соперниц, как Джессика Симпсон и Салма Хайек. В 2006-м году журналы Esquire и FHM называли Скарлетт самой сексуальной женщиной на свете. В феврале 2006-го фотография нагой Скарлетт Йоханссон украсила обложку респектабельного американского журнала о жизни знаменитостей Vanity Fair. Весной Скарлетт отказалась сниматься обнаженной для новой рекламной кампании косметической фирмы L'Oreal, что едва не привело к разрыву контракта стоимостью в 5 миллионов долларов. Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Ее отец, Карстен Йоханссон – выходец из Дании, был сыном сценариста и режиссера Эйнера Йоханнсона. Ее мать, Мэлани Слоан происходит из семьи американских евреев. Так как ее родители развелись, Скарлетт жила на два города – Нью-Йорк и Лос-Анджелес. В Нью-Йорке она с самого детства посещала актерскую школу Ли Страсберга, однако актерскую карьеру Скарлетт начала в Лос-Анджелесе: в 1992 году она приняла участие во внебродвейской постановке под названием "Софистика", где играла вместе с Итаном Хоуком. Старшая сестра Скарлетт, Ванесса, также актриса. У Скарлетт есть старший брат Эдриан, брат-близнец Хантер и сводный брат Кристиан. В 2002 году Йоханссон закончила школу в нью-йоркском районе Манхэттен. В 2004 году она участвовала в избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Джона Керри. Скарлетт Йоханссон является лицом рекламной кампании духов Eternity Moment фирмы Calvin Klein. В 2006 году она подписала контракт с фирмой L’Oreal. Дженна Джеймсон (урожд. Дженна Массоли) родилась 9 апреля 1974 года в Лас-Вегасе. Ее отец был полицейским детективом, мать выступала в кабаре – она умерла, когда Дженна была еще совсем юной. Когда Дженне исполнилось 16, она сбежала из дома вместе со своим первым бой-френдом, который зарабатывал себе на жизнь художественными татуировками – одну из них "Heart Breaker" (Разбивший сердце) Дженна сохранила на своем теле. Достигнув совершеннолетия, Дженна начала сниматься "фильмах для взрослых", подписав контракт с Wicked Pictures. В 1998-м она встретила мужчину своей мечты – высокорослого Джея Грдина, который тоже снимался в порно. В июле 2003-го они поженились – в декабре 2006-го развелись. В последнее время Джеймсон крутит бурный роман с актером и мастером боев без правил Тито Ортизом.

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