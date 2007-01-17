ШОК! Папа Децла сделает из Берковой первого в мире порнодиджея

Не успела актриса и певица Елена Беркова, известная по участию в многочисленных порнофильмах, отметить первую годовщину брака с питерским бизнесменом Владимиром Химченко, как по шоу-тусовке поползли слухи, будто она уже переехала от мужа в отдельную квартиру и собирается подавать на развод. На раcторжении брака настаивает ее новый покровитель - папа рэпера Децла Александр Толмацкий, который якобы так увлекся Леной, что готов ради нее бросить молодую жену с ребенком. - На самом деле с Толмацким Лену связывают только творческие и деловые отношения, - разъяснил продюсер Берковой Александр Валов. - Он тесно сотрудничает со звукозаписывающей компанией «Монолит» по продвижению ди-джеев и артистов в стиле рэп и ар-эн-би. А эта компания уже давно проявляет интерес к Лене и ведет с нами переговоры о выпуске ее альбома. Сначала они хотели, чтобы ей написал песни бывший солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Но потом решили, что это бесперспективно. Мол, получится очередная поп-певичка, каких у нас и так пруд пруди. И тогда Толмацкий предложил неожиданный ход - сделать из Лены ди-джея. Причем не просто ди-джея, а первого в мире порнодиджея. «Нужно активно эксплуатировать порнопрошлое Лены, - считает он. - Именно этим она интересна публике». Естественно, наличие мужа в эту концепцию не вписывается. И одно из основных условий, которые ставит Толмацкий, - чтобы Лена стала свободной. Честно говоря, я с самого начала был против ее брака. Но надеялся, что это хотя бы поможет Лене решить проблемы с жильем и оформлением российского гражданства. Увы, эти надежды не оправдались. В результате Лена так и осталась с украинским паспортом. А я был вынужден на протяжении года за свой счет содержать не только ее, но и ее мужа. Вдобавок ко всему Химченко не давал Лене шага ступить без его ведома, опасаясь, что ее кто-нибудь отымеет. Например, Толмацкий пригласил меня с Леной в свой клуб «Инфинити» на концерт Мисси Эллиот. Но Химченко вынудил нас через полчаса покинуть клуб. «Ты проститутка!» - орал он ей. Я пытался ему объяснить, что Толмацкого в первую очередь интересует, как заработать на Лене денег, а для секса ему проще снять проститутку. Но переубедить Химченко было невозможно. В последнее время и у самой Лены начали возникать ссоры с мужем, доходившие до драки. Она уже неоднократно уходила от него. Правда, каждый раз Химченко уговаривал ее вернуться. Но мне кажется, что в ближайшее время они окончательно расстанутся.