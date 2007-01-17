Лесь Подервянский снимет украинский блокбастер «Ваша Галя балована»

Известный художник и поэт Лесь Подервянский поделился с газетой “Сегодня” ближайшими творческими планами: “Год назад с писателем Жорой Фоминым мы написали киносценарий и совсем скоро начнем съемки украинского блокбастера. Это сказка об украинской Золушке, рабочее название «Ваша Галя балована». На главную роль планируем пригласить нашу землячку – Милу Йовович . По предварительным данным, бюджет картины составляет несколько миллионов долларов”. Съемки будут происходить в Киеве и Индии. Весной в Октябрьском дворце состоится и театральная премьера Леся Подервянского совместно с режиссером Сергеем Проскурней.