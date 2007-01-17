Кортни Лав снимет фильм о Курте Кобейне

Кортни Лав собирается снять биографический фильм о своем муже, солисте группы "Нирвана", Курте Кобейне. Сейчас вдова Кобейна ведет переговоры с несколькими голливудскими студиями, которые согласились запечатлеть образ покойного фронтмена "Нирваны" на большом экране. На своем фан-сайте Лав отметила, что проект сейчас "Существует уровне эмбриона, так как пока нет ни сценария, ни режиссера" Проект станет первым официальным фильмом о жизни и трагической смерти рок-звезды Кобейна, который в 1995 году покончил жизнь самоубиством.