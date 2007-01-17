Пол МакКартни расскажет всё о Хизер Миллс

Сэр Пол МакКартни собирается открыть свои чувства относительно его мучительного развода с Хизер Миллс в новом студийном альбоме Пол МакКартни ушел от своей второй жены Хизер Миллс в мае 2006 года после четырех лет совместной жизни, а бракоразводный процесс начался в июне. Теперь 64-летний Пол собирается рассказать своим фанатам всю правду в новом альбоме, релиз которого предварительно планируется на 2008 год. Пол никогда не прекращает писать песни, и в них часто отражаются события его личной жизни – так было даже во времена Beatles. Ясное дело, что в материале его нового альбома будет упоминаться о недавних трудностях. Пол многое пережил, а написание песен приводит его в состояние катарсиса. Также известно, что МакКартни написал песню для своей трёхлетней дочери Беатрис.