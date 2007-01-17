Музыканты в кино: со сцены на съемочную площадку

17 января 2007, 20:15

Этой зимой в кинотеатрах одновременно идут два фильма, ведущие роли в которых исполнили звезды музыки: «Жара» с новым русским поп-кумиром Тимати и американский «Альфа-Дог» (Alpha Dog), где играет Джастин Тиберлейк. Это довольно частое явление, когда музыканты пытаются засветиться на большом экране, но срабатывает ли в этом случае правило «Талантливый человек талантлив во всем»? Давайте вспомним самые яркие работы знаменитых рок и поп-исполнителей в кино. Популярной певице Мадонне фатально не везет в кинематографе. Даже выйдя замуж за культового кинорежиссера Гая Ричи, она не смогла добиться признания критиков. Они ругали ее за «Шанхайский сюрприз» (Shanghai Surprise), «Тело как улика» (Body of Evidence), «Лучший друг» (The Next Best Thing) и «Унесенные» (Swept Away) - последний из фильмов снял все тот же Ричи и также был осмеян за компанию со своей благоверной. Окончательно обозлившись на критиков, поп-дива заявила в прошлом году, что не собирается больше сниматься в кино, и как только критики облегченно вздохнули, она продолжила: «Я сама буду снимать кино, потому что решила стать режиссером». А вслед за Мадонной на режиссерское кресло, вполне возможно, отправится и ее соратница по сцене Бритни Спирс, которая только начала делать шаги в большом кино, но уже успела сесть в лужу с романтической мелодрамой «Перекрестки» (Crossroads), просмотр которой могут вытерпеть только самые преданные фанатки певицы. Зато еще одна популярная исполнительница Дженнифер Лопес вот уже несколько лет успешно сочетает карьеру актрисы и певицы, записывая удачные альбомы и снимаясь в хороших фильмах. Чего стоит «Поворот» (U Turn) Оливера Стоуна, где Лопес досталась роль роковой красотки, играющей в опасные игры со своими любовниками. Конечно, и у нее бывают промахи наподобие «Свадебного переполоха» (The Wedding Planner), но в целом ее актерские работы воспринимаются положительно и даже получают награды мировых кинопремий (до «Оскара» дело не дошло, но и это не плохо). С музыкантами-мужчинами дела обстоят куда лучше. Знаменитый рок-исполнитель Дэвид Боуи неоднократно снимался в кино, и ему очень везло на хороших режиссеров. За всю свою творческую карьеру он засветился как минимум в четырех культовых лентах – «Голоде» (The Hunger), «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» (Merry Christmas Mr. Lawrence), полнометражной версии «Твин Пикс» (Twin Peaks: Fire Walk with Me) и «Последнем искушении Христа» (The Last Temptation of Christ), не говоря о более мелких проектах. А в этом месяце на российские экраны выходит мистическая драма «Престиж» (The Prestige) где знаменитый музыкант сыграл известного изобретателя Никола Теслу. Еще один необычный рок-исполнитель, которого приглашают в кино в основном из-за его скандального имиджа, – Мэрилин Мэнсон – не только сыграл несколько эпизодических ролей в таких лентах, как «Шоссе в никуда» (Lost Highway) и «Цыпочки» Азии Ардженто (The Heart Is Deceitful Above All Things), но и собирается снимать кино самостоятельно. В его планах – фантазийная биография писателя Льюиса Кэрролла, автора «Алисы в стране чудес». Кстати, он хочет еще и сыграть там главную роль. А вот другой известный исполнитель – Эминем сыграл главную роль в фильме «8 миля» (8 Mile), основанном на собственной биографии. История молодого рэппера, делающего первые шаги к вершинам славы, во многом перекликалась с историей самого Эминема, а потому никто кроме него не мог лучше сыграть эту роль. В результате фильм получился очень душевным. А вот его коллеге по хип-хоп-цеху Фифтисенту (50 cent) с художественным фильмом-биографией не повезло. Криминальная драма «Разбогатей или сдохни» (Get Rich or Die Tryin’) была очень низко оценена критикой и зрителями. В том числе подвергся жестокому осмеянию и актерский талант Фифтисента, который оказался годен лишь для съемок 4-минутных клипов. Так что никогда не угадаешь, способен ли тот, кто хорошо поет или играет на гитаре, вписаться в пространство большого кинематографа. Все это можно выяснить только методом проб и ошибок.

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