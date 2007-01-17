Грустный праздник Игоря Николаева

17 января известный певец и композитор Игорь Николаев отмечает свой 47-й день рождения. Кстати, именно Николаев – автор знаменитых строк о "грустном празднике". "Конечно, грустно, ведь немного перефразировав слова этой песни: "Вдаль уносит ветер очередной листок календаря", - говорит сам певец. Свой день рождения вот уже который год Николаев отмечает в Майами, пишет "Родная газета". По словам артиста, сейчас там светит солнце, так что слова песни "День рождения" о "янтарном луче рассвета" для Игоря сейчам как раз актуальны. "Наиближайшие планы - мой сегодняшний "именинный" концерт в одном из театров города, - поделился Игорь Николаев. - На него приглашены самые родные люди - дочь и мама, и мои очень хорошие друзья. Кто точно прилетит на праздник, не скажу - сам не знаю. Для меня это тоже будет сюрприз. Отмечать день рождения здесь, на берегу Атлантического океана, для меня уже добрая многолетняя традиция. После концерта - банкет. И буквально через пару дней продолжение тура по Америке: Чикаго, Нью-Йорк..." В Москву певец и композитор рассчитывает вернуться не раньше начала февраля. Очевидно, в столице у Николаева много дел, однако работать над новыми дисками он пока не собирается. "О новых альбомах только думаю, ведь в канун новогодних праздников вышел мой новый диск "Как ты прекрасна", - рассказал певец. - В нем собраны не только мои сольные композиции, но есть и дуэты с Тото Кутуньо, Олегом Газмановым. В планах на февраль издание подарочного варианта этой пластинки с объемным буклетом фотографий. Выйти он должен ко Дню святого Валентина".