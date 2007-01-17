Парижские культурологи развенчали образ Джеймса Бонда: «человек без биографии и без дома»

В Париже проходит форум европейских культурологов. Предметом обсуждения специалистов по литературе и кино стал образ "агента 007", созданный писателем Йеном Флемингом. Инициаторами проведения "парижской бондианы" стали солидные организации - Национальная библиотека Франции при содействии университетов Версаля, Нантера и Сен-Кантена-ан-Ивелин. Участники встречи "разоблачили" образ Джеймса Бонда с точки зрения исторической, эстетической и даже психоаналитической. Этот литературный и киноперсонаж назван "человеком без биографии, без родителей, без родного дома и без долговременных любовных привязанностей". По мнению участников парижского симпозиума, его среда обитания - "мир, расколотый надвое "холодной войной" и "населенный одинокими и опасными параноиками", "стремящимися сломать установленный порядок", передает ИТАР-ТАСС. Однако, наряду с сокрушительной критикой, культурологи не могли не отметить крупные успехи Бонда, в частности, в сфере рекламы предметов роскоши - самых дорогих машин, часов и алкогольных напитков. Эксперты отмечают, что "бондиана" не устаревает с годами. Статистика свидетельствует, что непобедимый агент, по-прежнему, впечатляет молодежь и стал "героем для всех поколений". "Кинобондиана": досье на агентов 007 Йен Флеминг - известный английский писатель. Во время Второй мировой войны он занимал пост помощника директора секретной службы ВМФ адмирала Годфри. По одной из версий, Флеминг разрабатывал и принимал участие в операции по похищению Мартина Бормана 1 мая 1945 года. Эта операция носила кодовое название "Джеймс Бонд". В 1953 году Флеминг написал свое первое произведение - роман "Казино "Рояль" о приключениях суперагента британской разведки. Всего писателем было создано 14 романов о Джеймсе Бонде. Однако по первому роману Флеминга фильм вышел только в 2006 году и стал 21-м в серии "кинобондианы". В мире на настоящий момент продано более 200 млн экземпляров книг о приключениях "агента 007". Однако литературе о нем далеко до феноменального успеха "киношного" Джеймса Бонда. Остросюжетная киноэпопея принесла своим авторам более 4 млрд долларов. Роль последнего Бонда в фильме "Казино Рояль" исполнил британский актер Дэниэл Крейг. Окрыленный успехом фильма "Казино Рояль", он уже подписал контракт на участие в следующем фильме об агенте 007, который, предположительно, выйдет на экраны 2 мая 2008 года к столетнему юбилею Флеминга.