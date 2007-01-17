Бритни «загадила» автомобиль нового возлюбленного

Новый год уже наступил, а Бритни Спирс продолжает шокировать общественность своими выходками. Напомним, после серии скандальных публикаций о похождениях Бритни Спирс в компании Пэрис Хилтон и Линдси Лохан, певица обещала исправиться. На своем сайте она объяснила, что после расставания с супругом Кевином Федерлайном ей захотелось расслабиться. В новом году Бритни обещала явить миру новую себя. Однако пока особенных изменений в образе жизни певицы не наблюдается. Недавно она обзавелась новым кавалером. Вместе с 25-летним Айзеком Коэном Бритни Спирс посещает ночные клубы и делает все то же, что делала в компании разбитных подружек. В прессе опять появились весьма неприглядные снимки Бритни, иллюстрирующие всем известную истину: злоупотребление спиртными напитками ни к чему хорошему не приводит. Сама певица после бурной ночи выглядела очень бледной, а ее новый бойфренд пытался отчистить салон машины от содержимого звездного желудка. По словам очевидцев, авто неожиданно остановилось, и Бритни стало плохо. "Как только они поняли, что их видят, Айзек попытался прикрыть все своей рубашкой", - рассказал один из свидетелей неприятной сцены. Домой парочка вернулась только в три часа ночи. Но Бритни и этого показалось мало, и вместе с Айзеком они отправились в Лас-Вегас, где и провели уик-энд, остановившись в номере стоимостью около 40 000 долларов. Источник: Дни.ру