Киевских меломанов притрусили «нафталином» или подробности «Дископремии Хит-FM »

17 января 2007, 21:01

Гостя из 90-х, человека-"ананаса" Доктора Албана обидели на вручении дископремии от радиостанции Хит-FM. Одному из первых хип-хопперов, снискавших себе популярность в Украине, не дали выйти на бис. А "бис" кричали около 10 тыс. слушателей, которые битком набились в столичный Дворец спорта. Украинские промоутеры исправно пичкают нас нафталином вместо "востребованных" групп исполнителей. Вероятно, публике долго еще придется ждать, чтобы, как соседи-россияне, увидеть Depeshe Mode, Мадонну, Rolling Stones (которые, впрочем, до Москвы так и не доехали), Пола Маккартни, Korn, Мерлина Мэнсона на украинских площадках. Впрочем, в 2006 г. украинские организаторы наконец-то отважились на 50cent, Black Eyed Peas, Jamiroquai и Rasmus, что уже является поводом аплодировать стоя. Но зарабатывающие из последних сил старички Nazareth, Judas Priest, третий состав Boney M, и прочие монстры рока и эстрады в Украине уже приелись до зубовного скрежета. Да и надежда на то, что к нам будут исправно поставлять "свежатину", лишь теплится. Хотя, тряхнуть стариной иногда полезно и приятно. 10 тыс. зрителей, пришедших на концерт "Дископремия Хит-FM " в киевский Дворец спорта, это подтвердили. Публика вторила каждому слову кумиров молодости (многим из присутствующих в зале эти песни скрашивали школьные годы), доставая из подсознания навязчивые мотивчики начала 90-х. Лишь присмотревшись поближе наблюдательный знаток мог засомневаться в подлинности артистов. Так во время выступления 2Unlimited известную No Limits запевала совсем другая парочка, нежели известная с тех времен светлокожая пышная Анита и чернокожий Рей. Какой по счету это был состав "нелимитированной" группы, не берется сказать никто. Ну, что ж в танцевальной поп-музыке составы действительно нелимитированы. В подлинности Ice MC тоже в пору было засомневаться. Уж слишком молодо выглядел невысокий живчик в спортивном костюме. Впрочем, что он пел в те годы, мало кто помнит, потому и внешность его идентифицировать не беремся. А вот East 17 оказались вполне настоящими. К тому же слегка прибалдевшими от количества народу, подпевавшего хитам. Выступление команды немного "подгрузило" собравшихся ценителей "нафталина", поскольку недавно воссоединившийся состав решил исполнить новые песни. Судя по реакции зала, зря. Но старички держались молодцом, несмотря на то, что 10 лет назад группа распалась – по слухам, из-за того, что солист Брайан принимал LSD. Как показал концерт, наркотик не повлиял на голос певца. Знаменитая It’s my life прозвучала на "Хит-FM" около 6 тыс. раз – о чем на ломаном английском возвестили залу и самому 50-летнему расплывшемуся Албану ведущие церемонии награждения. Албан лишь усмехнулся – ему не привыкать, этот трек в свое время купили 1,5 млн поклонников. Вот только допеть некогда заводному хип-хопперу, а теперь степенному исполнителю реггей, не дали – вытурили со сцены в самом запале, для того, чтобы звезды местного разлива спели "Червону Руту". Приглашенные зарубежные кумиры прошлого, не зная куда деваться, толпились у края сцены. После, осмелев, братались с публикой, раздавали автографы и фотографировали на мыльницы огромную толпу, которую они наверное на своих выступлениях не видели десять лет, да и вряд ли уже когда-нибудь увидят.

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