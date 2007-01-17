Итальянский дизайнер посвятил коллекцию Зидану

Итальянский дизайнер Алессандро Феррари (Alessandro Ferrari) выпустил коллекцию футболок и толстовок, посвящённую знаменитому французскому футболисту Зинедину Зидану (Zinedine Zidane). На рисунке, украшающем модели коллекции, изображена сцена с прошлогоднего чемпионата мира по футболу, когда Зидан нанёс игроку итальянской сборной Марко Матерацци (Marco Materazzi) удар головой в грудь. Фигуры двух мужчин помещены рядом с изображением мишени, выдержанной в цветах французского и итальянского флагов. «Идея пришла мне в голову на волне эмоций, после того как Италия выиграла чемпионат мира, – говорит Феррари. – После того как Зидан ударил Матерацци головой в грудь, я решил придать этому отвратительному акту позитивный социальный подтекст, рассчитанный на молодёжь, и в то же время предложить на рынке модный продукт высокого качества». Конфликт Зидана и Матерацци вызвал живой интерес у разного рода коммерсантов – ему посвящены песни, видеоигры, шуточные книги. Сам Матерацци недавно опубликовал книгу под названием «Что я на самом деле сказал Зидану», содержащую фразы, которые он мог сказать бывшему капитану французской сборной. Все сборы от продажи книги поступят в фонд детских благотворительных организаций. Новая коллекция Феррари получила название «Xqua» (произносится как «Perqua» и происходит от ставшей уже легендарной фразы, произнесённой одним из французских комментаторов после инцидента: «Pourquoi, Zidane?» («Почему, Зидан?»).