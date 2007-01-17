Билану вернули багаж

Потерянный в Милане багаж Димы вчера был благополучно возвращен хозяину. Напомним, что накануне, прилетев в Италию, певец выяснил, что его чемодан пропал. И вот вчера, когда Дима собирался выезжать из гостиницы в аэропорт, чтобы вернуться в Москву, туда доставили вещи певца. Они были найдены раньше, чем представители авиакомпании обещали ему. В ответ на заявление Билана итальянцы в официальном письме сообщили, что не могут предоставить ему никакой информации о местонахождении его багажа. Но пообещали, что он будет найден в течение пяти дней. Однако со своей задачей они справились гораздо раньше и доставили чемодан в отель на следующий день. Дима, конечно, был рад тому, что пропажа так быстро нашлась, однако проверять, все ли вещи на месте, не стал. - Честно говоря, у меня даже мысли не возникло заглянуть в чемодан, - рассказал певец «Z». - Но думаю, что ничего не пропало. Вот сегодня вернусь в Москву и уже дома разберу багаж.