Дженнифер Лопес боится бывшего мужа

Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес планирует отправиться в суд, чтобы заставить молчать своего бывшего супруга Ояни Ноа. Дело в том, что 32-летний Ноа, в 2002 году работавший управляющим в принадлежащем Лопес ресторане Madres в Пасадене, называет бывшую супругу хищницей и грозится опубликовать откровенную книгу о ней. Пресловутое произведение под названием «Неизвестная правда» (The Unknown Truth) якобы описывает все сенсационные подробности брака Ояни и Дженнифер, который продлился всего 11 месяцев.