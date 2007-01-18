Певица Уитни Хьюстон, не успев развестись, завела себе молодого любовника

В воскресенье ее видели одном из ресторанов Беверли-Хиллз в сопровождении молодого R'n'B-певца Рэя Джи. Выйдя из ресторана, Рэй усадил певицу в свою машину и повез к себе домой. Новый друг 43-летней Хьюстон вполне годится ей в сыновья – сегодня ему исполнилось 25 лет. Но, возможно, новые отношения пойдут на пользу Уитни – за последние 5 лет она не записала ни одного нового альбома, поскольку жизнь с бывшем мужем Бобби Брауном была невыносима из-за его алкоголизма и наркомании. А сама Хьюстон дважды проходила курс лечения от наркозависимости.