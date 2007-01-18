«Вавилон»: третье великое сюжетное столпотворение

Великий город Вавилон, давно исчезнувший с карты мира, но навеки оставивший свой след в сознании человечества, стал глобальным символом величия и упадка. В Библии говорится о вавилонском столпотворении - дерзкой попытке человечества построить башню до небес, которая разгневала Бога так, что он смешал человеческие языки, и люди перестали понимать друг друга. Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту (Alejandro González Iñárritu) в последнем фильме своей авторской трилогии («Сука-любовь» (Amores perros), «21 грамм» (21 Grams) и собственно «Вавилон») вспоминает об этом предании и пытается найти след былой общности человечества. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, у нас разный цвет кожи – мы все равно жители одного мира и ходим под одним небом, а это значит – все мы в той или иной степени связаны друг с другом. Марокко, Мексика, Япония – три разных страны, три разных истории, которые на первый взгляд не имеют ничего общего между собой. Но это только на первый взгляд. Супруги Ричард и Сюзан, путешествующие по чужой стране на автобусе случайно становятся жертвами выстрела из винтовки. В то время, когда Сюзан находится при смерти, няня их детей везет своих воспитанников из Америки в Мексику, подвергая их огромному стрессу и смертельному риску. А в это время молодая глухонемая японка Чиеко отчаянно пытается найти человека, который бы смог принять ее такой, какая она есть, но и она оказывается причастной к трагедии в степях Марокко. Эта связь исходит от ее отца, отношения с которым испортились после смерти матери. Благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда. Рассуждая на темы веры, любви и надежды и открывая зрителю Врата Бога (а именно так переводится аккадское слово «bab-Illu», от которого произошло название Вавилон), Алехандро Гонсалес Иньярриту становится все более назидательным, а от того все более нудным. Большие бюджеты и появление в кадре супер-звезд (а именно это ожидало его после ошеломительного успеха фильма «Сука-любовь») не идет режиссеру на пользу. Он как будто осторожничает, сглаживая острые углы и снижая уровень экранной экспрессии. «Сука-любовь» пахла кровью за версту. Там были эмоции, там была жизнь, пусть и собачья, но очень настоящая. И дело не в том, что это был мексиканский ответ Тарантино. После окончания фильма в душе оставалось впечатление, будто ты только что прожил целую жизнь. Каждая история была настолько яркой и исключительной, что даже если бы это было несколько отдельных короткометражек, то они все равно производили бы впечатление. В «21 грамме» накал страстей слегка подостыл, кровь свернулась. Стало гораздо скучнее, но постоянные перескоки, мельтешение, прыжки из прошлого в будущее и наоборот - все это отвлекало от недостатков. «Вавилон» - новый этап в творчестве Гонсалес Иньярриту. Но что это за этап - взросления или деградации? В этом и вся неоднозначность. Истории стали еще банальней и безыскуснее - внимания заслуживает только история глухонемой японки, где подростковая отчужденность и трудности в общении из-за физического недостатка перемешиваются с проблемой отцов и детей. Однако даже эта история, не говоря обо всех остальных, вызывает только один вопрос: «Ну и что?». Если говорить о форме подачи материала, то и она стала проще и банальней. Вместо замысловатых паззлов «21 грамма» в «Вавилоне» режиссер в строго определенном порядке переключает каналы. Ну и что, господин режиссер - показали Вы нам этих людей. И что? Между ними нет ничего общего, каждый из них живет в своем мире и никакие условные детали не способны их связать. Зачем же это делать, да еще с таким упорством? Зачем строить столь высокую башню, если исход известен заранее? Рано или поздно она разрушится, и останутся одни руины и ощущение большой потери.