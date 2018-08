Prodigy учредили собственный лейбл

Британские "электро-панки" Prodigy поменяли лейбл – теперь они записываются в собственной студии Группа во главе с Лайамом Хоулеттом основала собственный лейбл под названием Ragged Flag, посредством которого выйдет новый альбом Prodigy, а в дальнейшем – и проекты других музыкантов. Лейбл финансирует британская студия звукозаписи Cooking Vinyl, на которой записываются Billy Bragg, The Buzzcocks, Echo and the Bunnymen и Hayseed Dixie. Лайам говорит, что их грядущий альбом медленно, но уверенно приобретает очертания. "Мы долго всё планировали, ждем-не дождёмся начала работы нашего собственного лейбла, чтобы выпустить на нём новый альбом Prodigy", – рассказывает Хоулетт. – Мы уже записали несколько песен для новой пластинки, и они звучат громко и вульгарно. Дата релиза пока не анонсируется.