Маликов может стать лысым

Обладатель завидной шевелюры Дмитрий Маликов сильно напуган. 36-летний певец признался, что в последнее время у него стали выпадать волосы. Маликов списывает это на зимний период. Правда, являясь лицом известной марки шампуня, Дима немедля отправился в аптеку. Консультанты любезно подобрали популярному певцу целую сумку шампуней, масок и витаминизированных капсул для волос. – Очень бы не хотелось лишиться в таком возрасте красивой шевелюры, – признался Дима. – Тем более, что она уже стала моей визитной карточкой.