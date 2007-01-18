Анжелика Варум сделала пластическую операцию

Анжелика Варум, уже ранее подвергавшая своё тело хирургическому вмешательству, несколько дней назад снова сделала пластическую операцию по увеличению груди Певица оперировалась в Европейском Медицинском Центре в Москве, а делал операцию опытный хирург Сергей Левин, пишут dni.ru. По слухам, хирург предложил Анжелике решить проблему с грудью с помощью незаметного шва на груди и поставить новые имплантанты "за мышцу", чтобы грудь выглядела натурально и красиво. Говорят, операция прошла успешно, и певица, наконец, осталась довольна. Однако, как уточняет издание, данная информация была получена из неофициальных источников, а ассистент хирурга заверила журналистов, что Сергей Левин отказывается что-либо говорить по поводу этой информации ввиду того, что данные о своих пациентах он никогда не разглашает. Тем более, что среди тех, кто обращается к нему за помощью, много известных людей. По некоторым данным, Варум пролежала в больнице пять дней вместо положенных суток.