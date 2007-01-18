Моисееву подарили звезду

С недавних пор в Международный Звездный Каталог начали обращаться представители VIP-персон и известных артистов, желая приобрести ни много ни мало, а звезду... Оказывается, такой подарок своим близким теперь может сделать каждый желающий, правда, стоит это удовольствие огромных денег. В новом 2007 году на бескрайних просторах космоса засияла и звезда, названная именем Бориса Моисеева. Такой необычный презент сделали артисту на Рождество танцоры его шоу-балета. - К сожалению, Новый год мне так и не удалось толком отпраздновать, - рассказывает Борис Михайлович. – Было очень много работы. Вот мы и решили собраться всем нашим коллективом на Рождество. Очень приятно, что танцоры сделали мне такой замечательный, а главное, оригинальный подарок.