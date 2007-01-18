Тина Канделаки спасает свой брак

Оставив все печальные воспоминания, связанные с автокатастрофой в Ницце в ушедшем году, Тина новогодние дни провела с супругом и детьми. В первых числах января они улетели в Арабские Эмираты. Канделаки, которая в Москве не имеет ни одной свободной минуты, решила две недели посвятить семье. Возможно, таким образом телеведущая хотела загладить вину перед мужем – Андреем Кондрахиным – за поездку в Ниццу. Напомним, что в ноябре минувшего года совершенно неожиданно выяснилось, что вместо съемок программы «Самый умный» в Киеве Канделаки отбыла совсем в другом направлении – на юг Франции. И если бы она не угодила в страшную аварию, то мало бы кто узнал об этой поездке. Вернувшись в Москву, Канделаки принялась рьяно опровергать свой визит во Францию и оправдываться, в том числе и перед мужем. Для Андрея Кондрахина эта новость стала такой же неожиданной, как и для всех остальных. Ведь он свято верил, что его законная жена находится на съемках в Киеве. Когда же супруг засомневался, то начал обзванивать друзей семьи и расспрашивать, действительно ли Тина была на Украине. И близкие люди поддерживали версию ведущей и утверждали, что Тина была на съемках, пишет газета «Твой день». Какие скандалы после этого сотрясали их молодую семью, можно только догадываться. Но на новогодние праздники они решили отдохнуть все вместе. Из множества теплых стран Тина и Андрей выбрали роскошный арабский курорт – Дубай. Остановиться супруги с сыном Леонтием, дочерью Меланьей и мамой Андрея решили в отеле Hilton Jumeirah, там, где, по сравнению с другими гостиницами побережья, гораздо меньше русских. Ведущей очень не хотелось привлекать к себе внимание. И ей это удалось совсем неплохо. В девушке, загорающей на пляже в натянутой на кисти рук джинсовой куртке и в темных очках, мало кто признавал известную телеведущую. Если большинство русских едут в Дубай, чтобы погреться посреди зимы, то Тине солнечные ванны были глубоко безразличны. Она и в Эмиратах даже на пляже продолжала появляться в одежде с длинными рукавами, скрывающими обожженные руки, впрочем, на руках можно было заметить белые бинты. По всей видимости, на отдыхе у Тины было больше времени и возможностей, чтобы интенсивнее залечивать раны. – Это не бинты, а белые летние перчатки, – убеждала Канделаки. – Можно говорить и думать что угодно, но моя версия по-прежнему такова: я упала и повредила руку. На пляже телеведущую можно было увидеть, лишь когда у семьи не было запланировано какой-нибудь культурной программы. А посмотреть в Эмиратах они успели многое. – Мы с детьми ездили к Индийскому океану, – рассказывает Канделаки. – Были на сафари, выезжали на интересные экскурсии. Но в основном, конечно, были в отеле, потому что дети еще маленькие.