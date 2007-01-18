Малахов организовал дуэт с Киркоровым

Записав в новогоднем проекте Первого канала «Две звезды» дуэт с Ксенией Собчак, Андрей Малахов даже не предполагал, что продолжит свою эстрадную карьеру... с королем поп-сцены Филиппом Киркоровым! Филя исполнил с телеведущим дуэтом знаменитую «Розу чайную». Дуэт неожиданно возник на закрытой вечеринке в одном из столичных ресторанов, где Малахов был тамадой, а Киркоров - приглашенной звездой. На протяжении всего вечера Филя пребывал в прекрасном настроении, то и дело поздравляя виновницу торжества с 18-летием. Телеведущий же был явно в подавленном состоянии. Король поп-сцены из кожи вон лез, чтобы развлечь Малахова, который в конце вечеринки принялся заливать грусть-тоску белым вином. И это - несмотря на строгие запреты врачей! Не зная, как еще помочь Андрею справиться с депрессией, Киркоров вдруг объявил, что следующую свою песню исполнит в дуэте с Малаховым. От такого неожиданного поворота Андрей пришел в щенячий восторг, сообщает "Твой ДЕНь". - С Распутиной и Собчак я уже зажег, но чувствую, сейчас будет погорячее! – кричал Малахов. Погорячее действительно стало. Две звезды на глазах у изумленной публики прыгали, как дети, держались во время песни за руки и между куплетами заливались смехом. Если бы их видела Маша Распутина, то наверняка бы удавилась от зависти.