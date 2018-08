Новый джазовый клуб в Торонто

В канадском городе Торонто откроется новый джазовый клуб “Live At The Courthouse”. Его основателями стали джазовый импресарио и продюсер Toronto Jazz Festival Patrick Taylor и президент Liberty Entertainment Group Nick DiDonato. Клуб будет располагаться по адресу 57 Adelaide Street East и предлагать свою концертную площадку джазовым музыкантам любых направлений, шесть дней в неделю, начиная с 20 марте этого года. "Первая неделя после открытия будет посвящена группам Montreal Bistro и Top O' The Senator, - сказал Taylor. – Мы надеемся, что The Courthouse станет ещё одним большим домом для местных и приезжих музыкантов". Подробнее о джазе в Торонто можно узнать на сайте www.torontojazz.com.