Стинг заканчивает сольную карьеру

Четверть века прошла с тех пор, как Стинг (Sting) покинул состав группы «Police» и отправился в свободное плавание по просторам мира музыки. И вот сейчас, когда наступает юбилей создания группы, 30 лет, певец вместе со своими коллегами решил возродить былое. «Мы создали группу ровно 30 лет назад, затем я начал сольные выступления и вот уже 25 лет продолжаю экспериментировать. Но всё это время я продолжаю помнить о тех славных годах в «The Police». Мы с ребятами, Стивеном Коуплендом (Steven Copeland) и Энди Саммерсом (Andy Summers) решили возродить группы и дать серию концертов, а возможно, и написать альбом» - отметил Стинг.