Высоцкая рассказала об отношениях с Кончаловским

Актриса и ведущая телепередачи «Едим дома» Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с режиссером Андреем Кончаловским. По ее словам, муж выступает ее учителем жизни. «Андрей научил меня радоваться совсем другим вещам, - рассказала Высоцкая в интервью «МК-воскресенье». - Подаркам, которые нельзя потрогать или понюхать. Иногда бывает — муж очень занят, я очень занята, и вдруг он говорит: «Что ты сейчас хочешь?» — «Я хочу в Париж». И на следующий день мы летим в Париж. Но такое нечасто случается. А женщине кажется, что внимание к ней должно быть всегда. Дай волю любой, и мне в том числе (просто меня в этом смысле хорошо и вовремя пообломали), и она заставит своего мужчину звонить ей двадцать раз на дню». "Женщине кажется, что внимание к ней должно быть всегда". Но и ей удалось кое-чему научить Андрея: «Он, конечно, очень цельная натура, но думаю, что моя тихая водичка все-таки прорывает ручейки в его монументальной статуе. Например, он перестал шуметь и хлопать дверью, когда кто-то спит. Раньше считал, что если он не спит, то все могут не спать. Но сейчас у нас двое детей, и по ночам он ведет себя тихо — читает, смотрит телевизор. Хотя муж, конечно, - бог в этом доме. Тут сомнений нет». По словам Юлии, отношения – это предмет серьезной ежедневной работы. «Отношения либо разрушаются, либо переходят к чему-то более серьезному, - говорит она. - А серьезное — это строительство общего дома, планирование и, извините, зачатие детей. Это же тоже все романтика! Если думать о том, как замучило делать ему каждое утро яичницу, — да, тоска. Но если ты понимаешь, что кроме тебя ему эту яичницу никто не сделает и он поедет на работу голодный!.. Вот такие усилия и рождают крепкие отношения». Официально Андрон был женат пять раз, у него пять детей от разных браков и еще дочка, рожденная от бурного романа вне брака. Он издал мемуары, в которых подробно рассказал об отношениях со всеми своими женщинами, которых когда-то любил. И вот что в них говорится. Режиссер ушел к Юлии от предыдущей жены, телеведущей Ирины Ивановой, с которой у него было две дочери. С Высоцкой он познакомился на фестивале в Сочи. Он впервые увидел ее рядом в гостиничном лифте и пошел за ней, чтобы выяснить, в каком номере живет красавица. Позвонил ей и пригласил поужинать. Она уже поужинала, но посмотреть, как ест режиссер, не отказалась. «Мы договрились встретиться чуть попозже, в номере у меня были ягоды, пошли ко мне. Я решился, положил ей руку на грудь. Она не сопротивлялась. Удивительно! Мы были знакомы полтора часа. Женщина же должна посопротивляться, хоть для порядка», - пишет Кончаловский. Режиссеру редко приходилось испытывать такое наслаждение от физической любви, как в ту ночь. Новая подруга знала, что он женат и у нее нет никаких перспектив. Но так же легко согласилась поехать с Кончаловским в Турцию. Вскоре Андрей Сергеевич понял, что влюбился. Юлия обладает очень легким характером, она смешлива и никогда не обижалась на его резкости.