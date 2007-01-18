Уитни Хьюстон погрузилась в R'n'B

Уитни Хьюстон (Whitney Houston), долгое время мучавшаяся в браке со своим непутёвым мужем, звездой R’n’B Бобби Брауном (Bobby Brown) таки решилась разорвать более чем 14-летний брак и сосредоточилась на своей карьере, начав запись нового альбома. Не удивительно, что утешить великую певицу взялся молодой кавалер, по иронии судьбы, также певец R’n’B, Рэй Джи (Ray J). При этом Уитни не смутила ни разница в возрасте (Рэй младше своей подруги на 18 лет), ни продолжающийся бракоразводный процесс. Так, парочка особо не скрываясь, счастливо проводила время в одном из кафе Беверли-Хиллс, мило общаясь и целуясь на глазах у аудитории.