Нора Джонс - звёздное стеснение

Зимний блюз на склонах Голливуда. Знаменитая джазовая певица Нора Джонс (Norah Jones) совсем недавно решила попробовать свои силы в кино и, в отличии от поп-звёзд, привыкших к популярности и звёздным тусовкам, в компании заслуженных актёров чувствовала себя не вполне уютно. «My Blueberry Nights» - дебютный фильм Норы, также стал ареной для таких звёзд как Натали Портман (Natalie Portman), Рейчел Вайс (Rachel Weisz), Джуд Лоу (Jude Law). «Когда я пыталась сыграть свою первую сцену, я буквально потеряла дар речь. Мы сделали несколько десятков дублей и, всё равно, в финальной версии вы наверняка услышите стук моих коленок – так я нервничала!» - призналась певица.